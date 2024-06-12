أبرز قادة "حزب الله" الذين اغتالتهم إسرائيل منذ أكتوبر 2023

يمثّل طالب سامي عبد الله الذي قضى، الثلاثاء، في غارة إسرائيلية، القيادي الأبرز الذي اغتالته إسرائيل منذ التصعيد بينها وبين ميليشيا "حزب الله" قبل أكثر من 8 أشهر.

ومنذ بدء الحرب في غزة وفتح جبهة الاشتباكات بين إسرائيل و"حزب الله"، في 8 أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل اغتيال عدد كبير من قيادات الميليشيا، على اختلاف رتبهم وأهميتهم العسكرية الميدانية.

وطالب عبد الله الذي اغتيل في غارة استهدفت اجتماعًا لـ "حزب الله" هو "القيادي الأعلى في الحزب الذي سقط منذ بداية التصعيد بين "حزب الله" وإسرائيل.

ووفق مصادر قريبة من "حزب الله" فإن عبد الله أعلى من وسام الطويل الذي استهدف، في 8 يناير 2024، ولم يفصح عن نوعية عملية الاغتيال التي طالته التي بقيت "غامضة" حتى اللحظة بين أن تكون غارة استهدفت سيارته أو عبوة ناسفة وضعت بجانب الطريق واستهدفته أثناء مروره.

والطويل وعبد الله هما الوحيدان اللذان أرفق "حزب الله" عبارة "قائد" خلال نعيهما في دلالة على أهميتهما.