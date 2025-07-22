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العالم العربي

إعلام سوري: وفد الأمم المتحدة يتراجع عن دخول السويداء

إعلام سوري: وفد الأمم المتحدة يتراجع عن دخول السويداء
السويداءالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
22 يوليو 2025، 3:43 م

قال "تلفزيون سوريا" إن وفد الأمم المتحدة الذي كان يتحضر لدخول مدينة السويداء، عاد أدراجه إلى ريف درعا، دون متابعة طريقه نحو السويداء، مع عدم معرفة السبب.

وشهدت مدينة السويداء اشتباكات دامية بين مقاتلين دروز ومقاتلين من العشائر وقوات الأمن امتدت نحو أسبوع، وأسفرت عن مئات القتلى والجرحى.

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وأفاد تلفزيون سوريا بأن الوفد الأممي كان يستعد لدخول السويداء تزامنا مع الاستعدادات لعملية إجلاء ثانية من السويداء، تنفيذا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، بعد إجلاء سابق لمئات من العشائر المقاتلة والعائلات منهم من المحافظة، ذات الغالبية الدرزية.

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وأكد مصدر أمني سوري، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء يجري تطبيقه بمعظم المناطق بلا خروقات.

وأضاف المصدر أن الخطوة التالية ستكون "تنفيذ تهدئة شاملة لإعادة الاستقرار لعموم المحافظة مع العمل على تبادل المعتقلين من الطرفين".

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وشدد على أن التهدئة ستتيح للحكومة العمل على إعادة مظاهر الحياة والخدمات في المحافظة وعودة العوائل التي خرجت منها.

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