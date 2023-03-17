قسد تعلن مصرع 9 من مقاتليها في تحطم مروحيتين شمال العراق
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الجمعة، أن 9 من مقاتليها قتلوا إثر تحطم مروحيتين في محافظة دهوك شمال العراق.
وسقطت مروحيتان، مساء الأربعاء، في محافظة دهوك، فيما تضاربت الأنباء حينها بشأن هوية تلك الطائرات، فيما تحدثت بعض الأنباء عن أنها تركية.
وذكرت قوات سوريا الديمقراطية في بيان أنه "في إطار فعالیات وجـھود مكافحة خلایـا داعـش، تـوجھـت مجمـوعـة مـن وحـدات مكافحة الإرھـاب YAT التابعـة لقواتـنا إلـى إقـلیم جنوب كردستان لـتبادل الخبرات الأمنیة والـعسكریـة بـما یـعزز المستـوى القتالي والأمـني للوحدات لمواصلة مـھامھا فـي مكافـحة الإرھـاب وحمایـة سـكان مـناطـق شـمال وشرق سوریا".
وأضافت أنه "خـلال تـنقل الوحدة فـي طریقھم إلى مدیـنة السلیمانـیة في مـساء 15 مارس/آذار 2023، سقطت حوامتان كـانـتا تـقلھم نتیجة لـظروف الطقس السیئ، وأدى ذلك إلى اسـتشھاد تسعة من مـقاتلینا بقیادة قائد قوات مكافحة الإرھاب شرفان كوباني بسبب تحطم الحوامتين".
وطالبت "قسد" إقليم كـردسـتان بالـتعاون لاسـتلام جـثامـین الضحايا ونـقلھا إلـى مناطق شمال وشرق سوريا.