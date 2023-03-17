قسد تعلن مصرع 9 من مقاتليها في تحطم مروحيتين شمال العراق

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الجمعة، أن 9 من مقاتليها قتلوا إثر تحطم مروحيتين في محافظة دهوك شمال العراق.

وسقطت مروحيتان، مساء الأربعاء، في محافظة دهوك، فيما تضاربت الأنباء حينها بشأن هوية تلك الطائرات، فيما تحدثت بعض الأنباء عن أنها تركية.