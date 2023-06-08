مقتل 5 أشخاص من عرب إسرائيل خلال شجار في مدينة الناصرة‎‎

دعوة للإضراب العام

أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، عن إضراب عام يوم غد الجمعة، احتجاجا على جرائم القتل المتفشية في المجتمع العربي، كما دعت إلى التظاهر في البلدات العربية يومي الجمعة والسبت المقبلين، وذلك في أعقاب جريمة اليوم، في يافة المناصرة، والتي راح ضحيتها 5 أشخاص.

ودعت لجنة المتابعة، في بيان، إلى "تنظيم مُظاهرات ووقفات احتجاجية غدا الجمعة والسبت في جميع القرى والبلدات العربية"، محذرة السلطات الإسرائيلية من "استغلال استفحال الجريمة لأهداف سياسية سلطوية، مثل إدخال الشاباك في شؤون مجتمعنا تحت غطاء معالجة الجريمة".

وخلص البيان، إلى أن "الإضراب العام في المجتمع العربي، يأتي ردا على المجزرة الإجرامية التي وقعت في بلدة يافة الناصرة، وردا على استمرار جرائم القتل وإطلاق النيران التي تحصد القتلى والجرحى، وسط تقاعس مقصود وممنهج من السلطات الإسرائيلية".