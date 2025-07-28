واشنطن تخطط لإقامة "مراكز لتوزيع المواد الغذائية" في غزة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة ستقيم "مراكز لتوزيع المواد الغذائية" في غزة للمساعدة في تجنيب القطاع أزمة جوع متفاقمة.

وقال ترامب للصحافيين في أسكتلندا، حيث يجتمع مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: "سنقيم مراكز لتوزيع المواد الغذائية حيث يمكن للناس الدخول من دون قيود. لن نضع حواجز"، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

أخبار ذات علاقة ترامب: أبلغت نتنياهو أن القتال في غزة يجب أن يكون "مختلفا"

وأضاف في تصريحاته أن الناس في غزة بحاجة إلى الحصول على الغذاء والأمان في الوقت الحالي.

وتحدّث ترامب عن مؤشرات "مجاعة حقيقية" في قطاع غزة، معلقا للصحفيين: "بعض هؤلاء أطفال، هذه مجاعة حقيقية".

يأتي ذلك بعد تزايد الضغوط الدولية والانتقادات لمؤسسة "غزة الإنسانية" التي تديرها جهات أمريكية في قطاع غزة، بعد أن سقط المئات من الضحايا عند نقاطها أثناء محاولتهم الحصول على الطعام.

أخبار ذات علاقة ترامب: الاتحاد الأوروبي سيرسل المزيد من المساعدات لغزة

وأثارت صور المجاعة القادمة من غزة، ووفاة العشرات من بينهم أطفال نتيجة سوء التغذية غضبا دوليا واسعا، مع اتساع عزلة إسرائيل الدولية بسبب ذلك.