ظنوها "عصابة".. جولة وزير لبناني برفقة مسلحين تثير فزع المتسوقين (فيديو)
قُوبلت جولة تفتيشية لوزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، على الأسواق في بيروت بانتقادات واسعة، إثر المداهمات التي قام بها برفقة عناصر مسلحة وملثمة، ما أثار فزع المتسوّقين الذين ظنوا أنهم أمام "عصابة".
صحيفة النهار المحلية، كشفت أمس الثلاثاء، سقوط بائع خضار أرضًا ظنًا منه أن وزير الاقتصاد ومرافقيه الملثمين "عصابة".
وأضافت: "أدى دخول وزير الاقتصاد مع مرافقين معزّزين بكل أنواع الأسلحة وملثمين على بائع خضار كبير في العمر إلى سقوطه أرضًا، ظنًا منه أنها عصابة، إذ لم يتعرّف على الوزير".
واستغرب مواطنون لبنانيون من الطريقة التي داهم بها الوزير ومرافقوه المسلحون والملثمون للمحال التجارية، وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو الجولة التفتيشية التي قام بها الوزير، متسائلين عن مبررات المداهمات برفقة عناصر مسلحة.
بدوره، علّق الوزير اللبناني أمين سلام على الحادثة بعد أن تردّد صداها بشكل واسع عبر منصات مواقع التواصل، قائلاً: "بغضّ النظر عن طريقة لبس العناصر الأمنية.. هذا الموضوع يتعلّق بالأجهزة الأمنية ونحن نحترمه. دورنا يتمثّل بطلب مؤازرة فقط، والمعيب أن بعض وسائل الإعلام نسيت العمل الذي قدمته الوزارة، وركزوا على أمور سخيفة".
وأردف سلام في تصريحات متلفزة: "ننفي ما تم تداوله بخصوص حالة الإغماء في هذه الجولة، وهذا عمل رقابي تقوم به وزارة الاقتصاد بشكل طبيعي، وأحيانا تحتم الظروف الأمنية تواجد عناصر أمنية بشكل أكبر من المعتاد".