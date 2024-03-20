ظنوها "عصابة".. جولة وزير لبناني برفقة مسلحين تثير فزع المتسوقين (فيديو)

قُوبلت جولة تفتيشية لوزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، على الأسواق في بيروت بانتقادات واسعة، إثر المداهمات التي قام بها برفقة عناصر مسلحة وملثمة، ما أثار فزع المتسوّقين الذين ظنوا أنهم أمام "عصابة".

صحيفة النهار المحلية، كشفت أمس الثلاثاء، سقوط بائع خضار أرضًا ظنًا منه أن وزير الاقتصاد ومرافقيه الملثمين "عصابة".

وأضافت: "أدى دخول وزير الاقتصاد مع مرافقين معزّزين بكل أنواع الأسلحة وملثمين على بائع خضار كبير في العمر إلى سقوطه أرضًا، ظنًا منه أنها عصابة، إذ لم يتعرّف على الوزير".