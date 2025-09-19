الجيش الإسرائيلي يقدر نزوح نصف مليون من سكان غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة، أنّه يقدّر نحو "480 ألفًا" عدد النازحين من مدينة غزة إلى جنوب القطاع الفلسطيني منذ نهاية آب/ أغسطس، وذلك فيما يكثّف إنذاراته لإخلاء المدينة في إطار توسيع هجومه البري والجوي عليها.

وقال المتحدث باسم الجيش إنّ "التقديرات تشير إلى أن نحو 480 ألفًا" نزحوا من المدينة، فيما تقدر الأمم المتحدة عدد سكان المدينة ومحيطها بنحو مليون نسمة، وفق "فرانس برس".

وتعد حركة حماس والدفاع المدني في قطاع غزة التقديرات التي يقدّمها الجيش الإسرائيلي بهذا الشأن منذ أيام، بأنّها مبالغ فيها.

وقصفت إسرائيل بشكل كثيف الخميس مدينة غزة، حيث وسع الجيش هجومه البري، ما تسبب بموجات نزوح كبيرة نحو جنوب القطاع، حيث قتل أربعة جنود.

وحذر الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة بأنه سيستخدم "قوة غير مسبوقة" في مدينة غزة، وأعلن إغلاق شارع صلاح الدين أمام المواطنين الذين أنذرهم بضرورة إخلاء المدينة والتوجه جنوبًا عبر شارع الرشيد الساحلي.