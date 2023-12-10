وزير فلسطيني: القصف الإسرائيلي مسح ربع المناطق الحضرية بغزة

وأشار الوزير الفلسطيني إلى أنه تم تدمير آلاف المنشآت التعليمية والصحية والخدماتية ودور العبادة الإسلامية والمسيحية، لافتاً إلى أنه لا يمكن حالياً تقدير حجم التدمير بصورة واقعية، نظراً لظروف الحرب وعدم تمكن جهات الاختصاص من النزول على الأرض، وبسبب استمرار عمليات القصف الإسرائيلية.

وأوضح أنه "بسبب نفاد الوقود وعدم وجود آليات ثقيلة لرفع الركام وفتح الطرقات يلجأ المواطنون بمحاولات الإنقاذ من تحت الركام إلى استخدام الطرق اليدوية، ما تسبب بمقتل آلاف المدنيين تحت الركام".

ووفق أحدث إحصائيات المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، فإن أكثر من 7700 شخص مفقودون منذ بدء الحرب، ويرجح أن غالبيتهم تحت أنقاض بيوتهم، في ظل عجز طواقم الدفاع المدني عن انتشالهم بسبب نقص المعدات.

وأشارت الإحصائيات إلى أن أكثر من 300 ألف وحدة سكانية تدمرت ما بين تدمير جزئي وكلي، بواقع 253 ألفاً تدمرت جزئياً، و52 ألفاً تدمرت كلياً.