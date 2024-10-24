"عيتا الشعب ترحب بكم".. فيديو يثير غضب اللبنانيين

حوّل القصف الإسرائيلي بلدتيْ "كفركلا" و"عيتا الشعب" في جنوب لبنان إلى "مدن أشباح" بعد تحويلها إلى مناطق "شبه مدمرة" بالكامل.

ووثقت لقطات مأساوية، وفق وصف البعض، تضمنها مقطع متداول من داخل البلدتين، تدمير المنازل والتي سويت بالأرض تماماً.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، وُصف بالمستفز أثار غضب طيف واسع من اللبنانيين، شاركه إسرائيليون.

ويظهر المقطع بلدة "عيتا الشعب"، وهي مدمرة بشكل كامل ووضعت عليه عبارة "عيتا الشعب ترحب بكم".

ولعل أبرز ما أثار حنق اللبنانيين، زرع الجنود العلم الإسرائيلي، في المنطقة التي يدخلونها للترويج بأنه تمت السيطرة عليها.

ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي صعّدت إسرائيل قصفها المدمر على الجنوب فضلاً عن البقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، حيث استهدفت العديد من قيادات "حزب الله"، في مقدمتهم الأمين العام حسن نصرالله بغارات عنيفة على حارة "حريك" يوم 27 سبتمبر/ أيلول.

وأطقلت إسرائيل مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري عملية برية "محدودة" في البلدات الحدودية جنوباً، متوعدة بالاستمرار في ضرب الحزب المدعوم من جانب إيران.

أخبار ذات علاقة إسرائيل تعلن ضبط أسلحة أعدها حزب الله لـ"اجتياح الجليل"

بالتزامن مع ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن مقاتلات سلاح الجو هاجمت أكثر من 160 هدفًا تابعًا لميليشيا "حزب الله" في جنوب لبنان.

وقال في بيان له، إن "بعض تلك الغارات جاءت بتوجيه من قيادة المنطقة الشمالية التي تواصل عملها بشكل مركز وكبير في جنوب لبنان".