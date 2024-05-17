وزير الخارجية الإسباني: لن نستقبل سفنًا تحمل أسلحة لإسرائيل في موانئنا

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الجمعة، إن بلاده لن تسمح للسفن التي تحمل أسلحة لإسرائيل بالرسو في موانئها.

ويأتي ذلك بعد أن رفضت إسبانيا السماح لسفينة بالرسو في ميناء قرطاجنة جنوب شرق البلاد، بحسب "رويترز".

وأضاف ألباريس أن هذه كانت أول سفينة تُمنع من الرسو في ميناء إسباني، مشيرًا إلى أن الرفض يتسق مع قرار الحكومة بعدم منح تراخيص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول، لأن إسبانيا "لا تريد المساهمة في الحرب".