حراك يهودي في "النواب الأمريكي" ضد الحرب الإسرائيلية

قالت صحيفة "The Times Of Israel" الإسرائيلية، في تقرير لها الأحد، إن المشرعين اليهود في مجلس النواب الأمريكي كثفوا في الآونة الأخيرة انتقاداتهم للحرب الإسرائيلية على حركة حماس في غزة، في تحول واضح عن مواقفهم السابقة.

ومع دخول الحرب أسبوعها السادس، بدأ بعض الديمقراطيين المؤيدين لإسرائيل في توجيه انتقادات للعملية العسكرية الإسرائيلية، مؤكدين أنهم لا يتقبلون سقوط المزيد من القتلى.

وقبل يومين فقط، كانت "بيكا بالينت" أول عضو كونغرس يهودي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، بينما قال نائب يهودي آخر إن حصيلة القتلى الفلسطينيين بسبب حرب إسرائيل في غزة "لا يمكن تقبلها".

وقال ثالث إن المعاناة في غزة هي فشل أخلاقي بمعنى الكلمة، وسط ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين، وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وأكد التقرير، أن تعبيرات المعارضة للحرب التي بدأ يطلقها نواب يهود مثل "بيكا بالينت" من فيرمونت، و"دين فيليبس" من مينيسوتا، و "جون أوسوف" من جورجيا، تشير إلى أن جدار الدعم الذي تحظى به إسرائيل في الولايات المتحدة قد بدأ ينهار.

المصدر: صحيفة "The Times Of Israel"