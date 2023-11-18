وزير الجيوش الفرنسية يزور قطر للمرة الثانية خلال 48 ساعة
توجه وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنو إلى قطر مجددًا، في زيارة هي الثانية خلال 48 ساعة إلى هذه الدولة الخليجية التي تقود وساطة من أجل إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم "حماس" في غزة.
وذكر مكتب الوزير أن لوكورنو الآتي من إسرائيل، سيُجري مباحثات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وهذه الزيارة الجديدة لم تكن مدرجة في برنامج الجولة التي يقوم بها لوكورنو، منذ الأربعاء، في المنطقة.
وكان الوزير زار تباعًا: مصر، والسعودية، والإمارات، وقطر، ثم إسرائيل، الجمعة.
وتطرق في كل محطة إلى وضع الرهائن - فرنسا لديها 8 مفقودين - كما التقى بعائلات الرهائن في إسرائيل.
وأعرب لوكورنو، الخميس، من قطر عن "أمله" بشأن مصيرهم.
وخطفت "حماس" نحو 240 رهينة خلال هجومها غير المسبوق على جنوب إسرائيل، في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وفق الجيش الإسرائيلي، ومن بين الرهائن 8 فرنسيين، وفقًا لباريس.
وتقود قطر التي تستضيف المكتب السياسي لحماس، وساطة سمحت بالإفراج عن 4 رهائن، في تشرين الأول/أكتوبر، هم أمريكية وابنتها، بالإضافة إلى إسرائيليتين.
وأدى هذا الهجوم إلى مقتل نحو 1200 شخص في إسرائيل غالبيتهم من المدنيين قضوا، خصوصًا في اليوم الأول من الهجوم، بحسب السلطات الإسرائيلية.
وردت الدول العبرية بقصف قطاع غزة دون هوادة بهدف "القضاء" على حماس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 12 ألف شخص غالبيّتهم مدنيّون وبينهم 5 آلاف طفل، وفق أحدث حصيلة أصدرتها حكومة حماس.