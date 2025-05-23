"ستقتل الرهائن".. إعلام عبري يكشف استراتيجية رئيس الشاباك الجديد

أكدت "القناة 12" العبرية أن رئيس الشاباك الجديد يعارض صفقات تبادل الأسرى مع حماس ويعتبر الحرب على غزة أبدية.

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وذكرت القناة أن رئيس الشاباك المعين اللواء ديفيد زيني عارض خلال اجتماع مغلق صفقات تبادل الأسرى مع حماس، وأنه يعتبر الحرب على قطاع غزة "أبدية".

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في كلمة مصورة حول تعيين زيني رئيسا لجهاز "الشاباك" إنه كان يتابعه منذ سنوات.

وأضاف: "عندما قرأت التقرير الذي كتبه، قبل ستة أشهر من المجزرة (هجوم طوفان الأقصى في 7 أكتوبر)، حذر على وجه التحديد من وجود خطر غزو بري قد يفاجئنا، وأننا بحاجة إلى الاستعداد بشكل مختلف".

وبحسب قوله، "لقد شعرت بالأسف لأن هذا التقرير لم يصل إلي، ولكنني كنت سعيدا أيضا لأن هناك من حذر حقا وحذر ورأى الأمور كما ينبغي أن تكون".