إسرائيل تلوح مجدداً بفتح "أبواب الجحيم" في غزة

لوح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس مجددا اليوم الاثنين، بفتح "أبواب الجحيم" في غزة، إذا لم تطلق حركة حماس سراح المحتجزين الإسرائيليين لديها.

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وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أدلى كاتس، بتلك التصريحات، خلال تفقده اليوم لمواقع المباني المتضررة في مدينة حولون، جراء الهجوم الإيراني الشهر الماضي.

وأضاف: "إذا لم تُفرج حماس عن الرهائن، فستُفتح أبواب الجحيم في غزة.. هذه حرب معقدة، تتجاوز ما حدث في الماضي"، بحسب تعبيره.

وفي سياق آخر، زعم توجيه "ضربة قاسية" للبرنامج النووي الإيراني بفضل احترافية الجيش الإسرائيلي.