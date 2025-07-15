غارة إسرائيلية تستهدف قوات الأمن السوري وسط السويداء

استهدف قصف جوي إسرائيلي تجمعا لقوات الأمن العام في محيط مبنى قيادة الشرطة وسط مدينة السويداء، مساء اليوم الثلاثاء.

وهذه الغارة هي الثانية خلال ساعتين التي تستهدف بها إسرائيل قوات الأمن، إذ استهدفت في الغارة الأولى تجمعا للأمن قرب مبنى فرع الأمن الجنائي، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وتشهد السويداء، معقل الطائفة الدرزية، اشتباكات عنيفة منذ مساء السبت بين عشائر البدو ومقاتلين دروز من المحافظة، أدت إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى، ما دفع وزارة الدفاع والحكومة السورية للدفع بتعزيزات إلى المدينة الواقعة في الجنوب السوري، إلا أنّ حدة الاشتباكات لم تخف وتيرتها.

وتزامنت الاشتباكات مع تصعيد إسرائيل وشن غارات على مشارف السويداء، وسط تعهد بعدم السماح بالفوضى قرب حدودها، ورغبتها في حماية "الدروز"، وفق تعبيرها.