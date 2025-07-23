بانتظار رد حماس.. ويتكوف يقود اجتماعا ثلاثيا حول غزة في سردينيا

كشف مراسل موقع "أكسيوس" باراك رافيد، فجر اليوم الخميس، عن توقعات بعقد اجتماع بين المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ورئيس وزراء قطر محمد بن عبدالرحمن، اليوم، بجزيرة "سردينيا" في إيطاليا.

وكانت تقارير قد أشارت في وقت سابق، الأربعاء، إلى عزم المبعوث الأمريكي ويتكوف عقد اجتماع في روما، يوم الخميس، مع كبار المسؤولين القطريين والإسرائيليين لمواصلة المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وصفقة الرهائن، وفق مراسل "أكسيوس".

من جهتها، نقلت القناة 12 العبرية عن مسؤول مطلع على المفاوضات قوله إنه سيتم الليلة أو غداً معرفة ما إذا كنا نتجه نحو اتفاق نهائي.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي للقناة أنه "في حال كان ردّ حركة حماس جاداً، فإن ديرمر سيلتقي ويتكوف في غضون الـ48 ساعة القادمة".

بدورها، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن القيادة الإسرائيلية لم تتلق رداً رسمياً من حركة حماس على المقترح الأخير بشأن اتفاق الرهائن.

وأضافت الصحيفة: "مع ذلك، تدرك إسرائيل أن حماس نقلت إلى الوسطاء ردًا لم يُرضهم. وحالياً، ينتظر الوسطاء رداً محدّثاً من حماس".