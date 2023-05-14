مستوطنون يهود يقتحمون باحات المسجد الأقصى
اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة؛ بحجة السياحة خلال الفترتين الصباحية والمسائية المخصصتين للسياحة الأجنبية.
وتجول المستوطنون على شكل مجموعات متتالية في باحات الأقصى، بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية، وقاموا بأداء صلوات دينية يهودية وطقوس تلمودية استفزازية.
كما رافق المجموعات المتطرفة خلال اقتحامها للأقصى، العضو المتطرف في الكنيست الإسرائيلي يهودا غليك، الذي بدوره كان يلقي شروحات وتعاليم دينية عن الهيكل المزعوم للمجموعات المتطرفة خاصة طلاب المدارس الدينية.
وواظب المتطرف غليك اليوم على تواجده في الأقصى في الفترتين الصباحية والمسائية.
من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن إسرائيل "اغتالت جميع قادة الجهاد"، ومن يحاول استهدافنا، سيتحمل المسؤولية. ويعلم أعداء إسرائيل أنهم إذا حاولوا الاختباء فإننا قادرون ومستعدون للوصول إليهم في أي مكان وأي وقت.
وأضاف نتنياهو: "لقد اغتلنا جميع قادة الجهاد الإسلامي. واستهدفنا مخزون القذائف الصاروخية، وأحبطنا خلايا قذائف مضادة للمدرعات وغيرها".
وتطرق نتنياهو خلال جلسة الحكومة الأسبوعية إلى الوضع الاقتصادي، قائلاً: "في هذه الفترة نواجه تحديات اقتصادية عالمية، صادقت وكالة التدريج الائتماني ستاندارد أند بورز على التدريج الائتماني المرتفع لإسرائيل، وهذا تعبير واضح عن الثقة بالسياسة الاقتصادية. وسنمرر الميزانية وقانون التسويات، كي نواصل مكافحة غلاء المعيشة".