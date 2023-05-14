مستوطنون يهود يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة؛ بحجة السياحة خلال الفترتين الصباحية والمسائية المخصصتين للسياحة الأجنبية.

وتجول المستوطنون على شكل مجموعات متتالية في باحات الأقصى، بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية، وقاموا بأداء صلوات دينية يهودية وطقوس تلمودية استفزازية.