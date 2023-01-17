وزير الخارجية السعودي: نحاول إيجاد سبيل للحوار مع إيران

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود اليوم الثلاثاء، إن المملكة تحاول إيجاد سبيل للحوار مع إيران، باعتبار الحوار أفضل وسيلة لحل الخلافات.

وقطعت الرياض وطهران العلاقات في 2016، لكن مسؤولين من البلدين أجروا جولات من المحادثات المباشرة استضافها العراق منذ العام الماضي، وكان آخرها، في أبريل/نيسان، دون تحقيق أي انفراجة دبلوماسية.

وأضاف أن قرار السعودية ودول الخليج الأخرى بالتركيز على اقتصاداتها وتنميتها هو إشارة قوية لإيران والآخرين في المنطقة بأن هناك مسارات أخرى لتحقيق الرخاء المشترك.