إعفاء السودانيين في الإمارات من غرامات "قانون الإقامة"
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إعفاء الرعايا السودانيين المتواجدين على أراضيها من غرامات "قانون الإقامة"، مراعاة للظروف التي يمر بها السودان.
وقالت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: يعفى الرعايا السودانيون المتواجدون في الإمارات من جميع الغرامات المترتبة على مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب اعتبارا من الـ15 من شهر نيسان/أبريل الماضي.
وتأتي الخطوة الإمارتية، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الجمعة، في إطار توجهات الإمارات وقيمها الإنسانية وحرص قيادتها في التماس الحياة الكريمة للمقيمين من رعايا الجالية السودانية المتواجدة في الدولة.
وتشمل قائمة الفئات المعفاة من الغرامات حملة التأشيرات وتصاريح الإقامة المنتهية لمن انتهت عقود عملهم في الدولة ومن في حكمهم أو من انتهت مهلة مغادرتهم للإمارات، حيث يتم إعفاء هذه الفئات من الغرامات في حال رغبتهم في تمديد التأشيرات أو تجديد الإقامات أو مغادرة الدولة، وذلك وفقاً للأحوال، واستنادًا للشروط والضوابط النافذة في هذا الشأن.
ونقلت الوكالة الرسمية عن مدير عام الهيئة اللواء سهيل سعيد الخييلي، قوله إن قرار إعفاء السودانيين المتواجدين في الإمارات من الغرامات المترتبة عليهم في حالة مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب ينطلق من التوجهات والقيم النبيلة لدولة الإمارات.
ولفت إلى أن الإعفاء يعكس حرص الهيئة على توفيق أوضاع السودانيين المتواجدين في الدولة لضمان الحياة المستقرة لهم، ومراعاة الأبعاد والظروف الإنسانية التي تمر بها بلادهم، معرباً عن أمله في عودة الأمن والاطمئنان لجمهورية السودان وشعبها الكريم في القريب العاجل.
في حين أعربت السفارة السودانية في الإمارات من خلال بيان رسمي، عن تقديرها لقيادة الإمارات على رعايتها أبناء الجالية السودانية، مقدمة لجميع المؤسسات والسلطات المختصة في الإمارات على جهودها في استضافة وتوفيق أوضاع الرعايا السودانيين في دولة الإمارات.