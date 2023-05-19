إعفاء السودانيين في الإمارات من غرامات "قانون الإقامة"

وتأتي الخطوة الإمارتية، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الجمعة، في إطار توجهات الإمارات وقيمها الإنسانية وحرص قيادتها في التماس الحياة الكريمة للمقيمين من رعايا الجالية السودانية المتواجدة في الدولة.

وتشمل قائمة الفئات المعفاة من الغرامات حملة التأشيرات وتصاريح الإقامة المنتهية لمن انتهت عقود عملهم في الدولة ومن في حكمهم أو من انتهت مهلة مغادرتهم للإمارات، حيث يتم إعفاء هذه الفئات من الغرامات في حال رغبتهم في تمديد التأشيرات أو تجديد الإقامات أو مغادرة الدولة، وذلك وفقاً للأحوال، واستنادًا للشروط والضوابط النافذة في هذا الشأن.