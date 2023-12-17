"إرم نيوز" يرصد أوضاعا مأساوية في مركز جباليا الطبي

أصبح مركز جباليا الطبي شمال غزة المركز الوحيد الذي يتعامل مع المرضى والمصابين جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع، بعد أن أخرج القصف والاجتياح الإسرائيلي مستشفيي الإندونيسي وكمال عدوان بشكل كامل عن الخدمة.

وقال الطبيب في المركز، فخري المطوق، إن "المركز هو الوحيد في شمال غزة الذي يستطيع استقبال المصابين بعد توقف مستشفيات شمال القطاع بالكامل".