"إرم نيوز" يرصد أوضاعا مأساوية في مركز جباليا الطبي
أصبح مركز جباليا الطبي شمال غزة المركز الوحيد الذي يتعامل مع المرضى والمصابين جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع، بعد أن أخرج القصف والاجتياح الإسرائيلي مستشفيي الإندونيسي وكمال عدوان بشكل كامل عن الخدمة.
وقال الطبيب في المركز، فخري المطوق، إن "المركز هو الوحيد في شمال غزة الذي يستطيع استقبال المصابين بعد توقف مستشفيات شمال القطاع بالكامل".
وأضاف المطوق، في تصريح لـ"إرم نيوز": "نستقبل المصابين لإنقاذ حياتهم ونجري العمليات الصغرى وجبر الكسور، وحالات الإنقاذ للحياة، أما الحالات الكبرى فنحولها للمستشفى المعمداني في مدينة غزة".
وتابع: "لم نستطع تحويل أي مصاب خلال هذا اليوم، وهناك حالات توفيت بسبب عدم إمكانية وصولها للمستشفى المعمداني بعد منع الجيش الإسرائيلي سيارات الإسعاف من نقل المصابين"، مشيرًا إلى أن الأطباء والعاملين في المركز يحاولون تقديم ما يستطيعون من خدمات.
من جانبه، قال مدير عام وزارة الصحة، منير البرش، إنه "بعد إغلاق المستشفى الإندونيسي ومستشفى كمال العدوان اتجهت الوزارة لاعتماد مركز جباليا الطبي لاستقبال الإصابات".
وأضاف البرش، لـ"إرم نيوز"، أن "المركز يستقبل نحو 260 حالة يوميًا، ويقدم الإسعافات الأولية ويقوم بالعمليات الجراحية المتوسطة، أما الحالات التي تحتاج لجراحة فيحولها للمستشفى المعمداني"، وقال إن "الجيش الإسرائيلي يريد تصفية المراكز والمستشفيات في غزة، ويستهدف الوجود الصحي في القطاع".