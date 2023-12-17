طبيب يقدم الرعاية الطبية لأحد الأطفال المصابين
طبيب يقدم الرعاية الطبية لأحد الأطفال المصابينإرم نيوز

"إرم نيوز" يرصد أوضاعا مأساوية في مركز جباليا الطبي

أصبح مركز جباليا الطبي شمال غزة المركز الوحيد الذي يتعامل مع المرضى والمصابين جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع، بعد أن أخرج القصف والاجتياح الإسرائيلي مستشفيي الإندونيسي وكمال عدوان بشكل كامل عن الخدمة.

وقال الطبيب في المركز، فخري المطوق، إن "المركز هو الوحيد في شمال غزة الذي يستطيع استقبال المصابين بعد توقف مستشفيات شمال القطاع بالكامل".

سيارات الإسعاف تنقل المصابين إلى مركز جباليا الطبي
سيارات الإسعاف تنقل المصابين إلى مركز جباليا الطبيإرم نيوز

وأضاف المطوق، في تصريح لـ"إرم نيوز": "نستقبل المصابين لإنقاذ حياتهم ونجري العمليات الصغرى وجبر الكسور، وحالات الإنقاذ للحياة، أما الحالات الكبرى فنحولها للمستشفى المعمداني في مدينة غزة".

وتابع: "لم نستطع تحويل أي مصاب خلال هذا اليوم، وهناك حالات توفيت بسبب عدم إمكانية وصولها للمستشفى المعمداني بعد منع الجيش الإسرائيلي سيارات الإسعاف من نقل المصابين"، مشيرًا إلى أن الأطباء والعاملين في المركز يحاولون تقديم ما يستطيعون من خدمات.

طفلة مصابة تتلقى الإسعافات الأولية
طفلة مصابة تتلقى الإسعافات الأوليةإرم نيوز

من جانبه، قال مدير عام وزارة الصحة، منير البرش، إنه "بعد إغلاق المستشفى الإندونيسي ومستشفى كمال العدوان اتجهت الوزارة لاعتماد مركز جباليا الطبي لاستقبال الإصابات".

طفل مصاب على سرير الشفاء
طفل مصاب على سرير الشفاءإرم نيوز

وأضاف البرش، لـ"إرم نيوز"، أن "المركز يستقبل نحو 260 حالة يوميًا، ويقدم الإسعافات الأولية ويقوم بالعمليات الجراحية المتوسطة، أما الحالات التي تحتاج لجراحة فيحولها للمستشفى المعمداني"، وقال إن "الجيش الإسرائيلي يريد تصفية المراكز والمستشفيات في غزة، ويستهدف الوجود الصحي في القطاع".

طبيب يقدم الرعاية الطبية لأحد الأطفال المصابين
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