محلل عسكري لـ "إرم نيوز": إسرائيل تسعى لمحاصرة مقاتلي حماس بمنطقة صغيرة

يرى المحلل العسكري والاستراتيجي عبدالجبار العبو، أن التوغل البري الإسرائيلي في قطاع غزة الليلة الماضية، يعد "عملية تمهيدية لجس النبض ومعرفة أماكن القوة والضعف للدفاعات الفلسطينية، تخللها قصف 150 هدفا بينها أماكن أنفاق محتملة".

ورجح العبو في حديث خاص إلى "إرم نيوز" اليوم السبت، أن تكون الغاية من العملية هي "عزل مقاتلي حماس من خلال عملية أكبر قد تحدث في الأيام أو الساعات المقبلة وتطويقهم شمال وادي غزة مع تقدم من الجهة الشمالية الشرقية، خصوصا من جهة بيت حانون، وبالتالي دفع المقاتلين نحو منطقة الرمال وحصرهم في منطقة صغيرة، وبعد ذلك تخييرهم بين الاستسلام أو تدمير المنطقة التي يحاصرون فيها"، مشيرا بهذا الخصوص إلى أن "القوات الإسرائيلية لا تريد أن تدخل بحرب عصابات وشوارع لفترة طويلة، لأنها ستكون مكلفة جدا للقوات الإسرائيلية".

وقال إن القوات الإسرائيلية حاولت بعد قصف عنيف على غزة، التوغل من 3 محاور، المحور الأول تجاه منطقة بيت حانون، والثاني تجاه منطقة جباليا، أما الثالث فكان تجاه منطقة البريج، لافتا إلى محاولتي توغل حدثتا في الأيام الماضية تجاه ساحل رفح وشرق منطقة خان يونس.