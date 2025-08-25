لتجنب الاستهداف الأمريكي.. نقل عناصر من الحشد الشعبي إلى معسكرات الجيش العراقي

كشف مصدر عراقي مقرّب من الإطار التنسيقي عن توزيع أفراد الفصائل التابعة للحشد الشعبي ومعداتها وأسلحتها على وحدات الجيش العراقي.

وقال المصدر لـ"إرم نيوز"، إن أفراد تلك الفصائل التي تتعرض للاستهداف من قبل القوات الأمريكية، وهي "سيد الشهداء" و"كتائب حزب الله" و"حركة النجباء"، تم نقلهم من معسكراتهم الأساسية وانضموا إلى معسكرات الجيش العراقي، ووزّعوا أنفسهم وفق تعليمات شديدة السرية والانضباط.

وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن هناك تعليمات صارمة لأفراد الحشد الشعبي بعدم التحرك خارج أوامر رئيس هيئة الحشد، خصوصاً في ما يتعلق بأي عمليات ضد أهداف أمريكية أو غيرها، مشيراً إلى أن عملية توزيع الفصائل تمّت بأوامر مباشرة من رئيس الهيئة.

وأكد أنه نتيجة للتغييرات والترتيبات الأمريكية بخصوص مسألة نزع سلاح فصائل الحشد الشعبي، فمن المرجح الآن صدور قرار بتأجيل الانتخابات لحين حل هذا الموضوع.

وأوضح المصدر أنه رغم ما يُعلن في وسائل الإعلام حول انسحاب القوات الأمريكية من العراق إلى بلد عربي مجاور (سوريا) في إطار اتفاق موقع بين بغداد وواشنطن يقضي بإنهاء الوجود العسكري الأمريكي وتحويل العلاقة إلى شراكة أمنية فقط مع نهاية العام الجاري، فإن الإطار التنسيقي يبدي تخوفاً كبيراً من هذا الانسحاب المفاجئ، ويُدرك أن الاستهدافات المتكررة التي تنفذها فصائل مرتبطة بإيران أسهمت في تسريع وتيرة هذا الانسحاب.

وأشار المصدر إلى أن أكثر ما يثير قلق الإطار الشيعي هو بقاء قوات أمريكية في إقليم كردستان العراق، في حين يرى بعض القادة الشيعة أن هذا الانسحاب يُنفَّذ وفق خطة مدروسة ومعلنة مسبقاً تهدف إلى تحويل العلاقة العسكرية إلى صيغة أكثر دبلوماسية وأقل عسكرية.

وبيّن المصدر أن الجانب الأمريكي أبلغ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قبل نحو شهر، نيته الانسحاب عسكرياً وتقليص الدعم اللوجستي والاستخباري للعراق، إذا لم تُدمج قوات الحشد الشعبي مع الجيش العراقي ويتم إنهاء دورها كقوة مستقلة.

وأثار هذا الإبلاغ مخاوف كبيرة لدى قادة الإطار الشيعي الذين يرون في هذا الإصرار الأمريكي على تفكيك الحشد خطراً حقيقياً، ويتوجسون من تكرار سيناريو عام 2014، عبر دعم أمريكي محتمل لمجموعات "سنية متطرفة"، وفق تعبير المصدر.