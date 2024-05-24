الجيش الإسرائيلي يغتال حسين فياض قائد كتيبة بيت حانون في حماس

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، اغتيال قائد كتيبة مدينة بيت حانون في حركة حماس، داخل مجمع تحت الأرض، وفق الرواية الإسرائيلية.

وقال الجيش في بيان: "قامت قوات الفرقة 98 وقوات خاصة من سلاح الجو بالقضاء داخل نفق تحت الأرض على المخرب المدعو حسين فياض قائد كتيبة بيت حانون في حماس".

واتهم الجيش فياض بأنه "كان مسؤولًا عن الكثير من عمليات إطلاق القذائف المضادة للدروع نحو إسرائيل خلال الحرب وعن الكثير من عمليات إطلاق قذائف الهاون نحو بلدات شمال غلاف غزة".

وأوضح البيان أن "عملية القضاء على المدعو فياض كجزء من قتال الفرقة 98 فوق وتحت الارض والعثور على مجمعات وأنفاق تحت الأرض..".