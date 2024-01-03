السيسي: الأولوية الراهنة هي وقف إطلاق النار في غزة

أبلغ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وفدا من الكونغرس الأمريكي، أن الأولوية الراهنة "تتمثل في التوصل إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، ونفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية لمواجهة المأساة الإنسانية التي يواجهها أهالي" قطاع غزة، وفقا لبيان رئاسي، اليوم الأربعاء.

وأضاف البيان، أن السيسي أكد أهمية "العمل المكثف والمسؤول لتجنب عوامل اتساع نطاق الصراع في المنطقة، لما لذلك من تبعات خطيرة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين".

وتتوسط مصر وقطر بين إسرائيل وحركة حماس بعدما أدى هجومها المباغت على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر تشرين الأول إلى اندلاع الحرب الحالية في غزة.