خضع لفحوص طبية.. ولي العهد السعودي يطمئن على صحة الملك

طمأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان السعوديين على صحة أبيه الملك، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بعد أن أعلن الديوان الملكي يوم الأحد خضوعه لفحوص طبية بسبب التهاب في الرئة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "واس".

وقالت الوكالة على منصة إكس إنّ "سمو ولي العهد يطمئن الجميع على صحة خادم الحرمين الشريفين، ويعرب عن تقديره لكل من سأل عن صحته -رعاه الله-، داعيا المولى عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل، وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية".

أخبار ذات علاقة للمرة الأولى بعد الأمر الملكي.. محمد بن سلمان يرأس جلسة الحكومة

وتلقى الملك سلمان بن عبد العزيز، البالغ من العمر 88 عاما، علاجا من التهاب في الرئة في مايو الماضي، وترأس اجتماعا لمجلس الوزراء بعد ذلك بأسبوع، إذ بث التلفزيون الرسمي لقطات له حينها وهو يرأس الاجتماع عبر الاتصال المرئي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن آخر مرة ترأس فيها الملك سلمان اجتماعا لمجلس الوزراء كانت في 24 سبتمبر الماضي، بعد أن أصدر أمرا ملكيا في أغسطس سمح فيه للمجلس بالانعقاد في غيابه أو غياب ولي العهد، أو كليهما.