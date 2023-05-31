جددت التزامها بالهدنة.. "الدعم السريع" تتعهد بتسهيل وصول الكوادر الطبية إلى المستشفيات
تعهدت قوات الدعم السريع في السودان، بتسهيل وصول الكوادر الطبية إلى المستشفيات وتوفير الحماية اللازمة لهم، داعية إلى تشكيل لجنة مشتركة من "الصليب الأحمر، ونقابة الأطباء"، للوقوف على جاهزية المستشفيات والمرافق الصحية.
ويأتي تعهد الدعم السريع، في أعقاب الاتهامات التي تلاحقها بتحويل بعض المستشفيات لثكنات عسكرية لجنودها، فيما نص اتفاق هدنة وقف إطلاق النار، على خروج المسلحين من المستشفيات والمرافق الخدمية.
وقالت الدعم السريع، في بيان نشرته، فجر الأربعاء، على حسابها بموقع "تويتر"، إنها "تجدد دعمها للمبادرة السعودية الامريكية بشكل صادق وأمين"، مؤكدة أنها "ستلتزم بالهدنة، وتعمل بجدية من أجل إنجاحها، وستكون أولوياتها كيفية معالجة الأزمة الانسانية".
وتعهدت بـ"العمل على معالجة الوضع الأمني المتدهور الذي يعاني منه السكان، كما ستعمل على ملاحقة ومحاسبة مرتكبي الاعتداءات التي طالت المواطنين". معلنة عن "تخصيص قوة لتأمين المرافق الخدمية والأحياء السكنية، مهمتها حماية المدنيين ومؤسسات الدولة بصورة مؤقتة حتى انتهاء الحرب واستعادة الأمن والاستقرار"، وفق نص البيان.
وأكدت أنها "ستعمل على فتح مسارات توصيل المساعدات الانسانية وضمان وصولها للمتضررين وفقاً للترتيبات المتفق عليها في جدة ضمن المبادرة السعودية الامريكية".
وتصاعدت حدة الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم، في أول أيام الهدنة الثانية لوقف إطلاق النار الموقعة بين الطرفين في مدينة جدة السعودية.
واشتدت المعارك عقب ظهور قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وسط جنوده بالقيادة العامة للجيش، الذي قال خلال مخاطبته للجنود إن "القوات المسلحة لم تستخدم بعد كامل قوتها المميتة، لكنها ستضطر إلى ذلك إذا لم ينصَع العدو أو يستجب لصوت العقل"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.
وشدد البرهان، على أن "جميع المناطق والفرق لا تزال محتفظة بكامل قواتها بعد أن بسطت سيطرتها على جميع أنحاء البلاد"، موضحا أن "الجيش وافق على تمديد الهدنة، بغرض تسهيل انسياب الخدمات للمواطنين الذين أنهكتهم تعديات المتمردين"، وفق تعبيره.