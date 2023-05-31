جددت التزامها بالهدنة.. "الدعم السريع" تتعهد بتسهيل وصول الكوادر الطبية إلى المستشفيات 

تعهدت قوات الدعم السريع في السودان، بتسهيل وصول الكوادر الطبية إلى المستشفيات وتوفير الحماية اللازمة لهم، داعية إلى تشكيل لجنة مشتركة من "الصليب الأحمر، ونقابة الأطباء"، للوقوف على جاهزية المستشفيات والمرافق الصحية.

ويأتي تعهد الدعم السريع، في أعقاب الاتهامات التي تلاحقها بتحويل بعض المستشفيات لثكنات عسكرية لجنودها، فيما نص اتفاق هدنة وقف إطلاق النار، على خروج المسلحين من المستشفيات والمرافق الخدمية.

وقالت الدعم السريع، في بيان نشرته، فجر الأربعاء، على حسابها بموقع "تويتر"، إنها "تجدد دعمها للمبادرة السعودية الامريكية بشكل صادق وأمين"، مؤكدة أنها "ستلتزم بالهدنة، وتعمل بجدية من أجل إنجاحها، وستكون أولوياتها كيفية معالجة الأزمة الانسانية".