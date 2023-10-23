10 قتلى وجرحى على الأقل في غارة إسرائيلية شمال غزة

وتواصل إسرائيل قصفها لقطاع غزة منذ هجوم حركة حماس في الـ7 من الشهر الجاري على إسرائيل، وتستعد الأخيرة لاجتياح القطاع بريًا، وهو ما أسفر عن مقتل 4651 فلسطينيًّا، يمثل الأطفال 40% منهم، وفقًا للمتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة.

كما أسفرت الضربات الجوية الإسرائيلية عن إصابة أكثر من 14245شخصًا، 70% منهم أطفال ونساء، بحسب القدرة، الذي بين أن إسرائيل قتلت 266 فلسطينيًّا خلال آخر 24 ساعة بينهم 117 طفلًا.