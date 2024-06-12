برنامج الغذاء العالمي لـ"إرم نيوز": 18 مليون شخص يعانون الجوع "الحاد" في السودان

قال المتحدث الرسمي باسم برنامج الغذاء العالمي، محمد جمال الأمين، إنه "يوجد حاليًا أكثر من 18 مليون شخص يعانون الجوع الحاد في السودان، بينهم 5 ملايين شخص موجودون في مناطق لا يمكن لبرنامج الغذاء العالمي الوصول إليها، أو أن الوصول إليها يعتبر محدودًا جدًا".

ولفت الأمين، في حديث خاص مع "إرم نيوز"، إلى أن "البرنامج حذّر مرارًا من خطر المجاعة، خصوصًا مع بداية موسم الأمطار، وتعثر الوصول إلى المناطق التي تعاني الجوع الحاد"، مؤكدًا أنه "تم تصنيف سوء التغذية الحاد حتى اليوم في السودان على أنه في المرحلة الرابعة، وهي درجة عالية الخطورة تليها المجاعة".

وأضاف أنه "من المرتقب أن تصدر النتائج ذات الصلة في غضون أسبوعين، لكن حتى الآن لا نتائج واضحة لدى البرنامج بخصوص إعلان المجاعة".