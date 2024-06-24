"هراء وفشل".. أيزنكوت يهاجم خطة نتنياهو بشأن "الصفقة الجزئية"
هاجم الوزير السابق في حكومة الحرب الإسرائيلية، غادي أيزنكوت، اليوم الإثنين، خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن إبرام "صفقة جزئية" مع حركة حماس، مشيرا إلى أنه تسبب بـ"اضطرابات" لعائلات المحتجزين في قطاع غزة.
وقال أيزنكوت، إن تصريحات نتنياهو بشأن إبرام "صفقة جزئية" محتملة لتأمين إطلاق سراح بعض الرهائن، تتعارض مع ما قررته حكومة الحرب في البلاد، بحسب شبكة (CNN).
وأضاف أمام لجنة الشؤون الخارجية في الكنيست، الإثنين: "صفقة من خطوة واحدة، أو ما يسمى (الكل مقابل الكل)، أو صفقة شاملة من ثلاث مراحل. إن هذا هو ما صوت عليه مجلس الوزراء بالإجماع. ولهذا السبب، فإن تصريح رئيس الوزراء حول صفقة جزئية يتعارض مع قرار حكومة الحرب".
وتابع: "ربما يكون هذا مجرد هراء أو نوع من التفكير. أعتقد أن هذا يتطلب توضيحا على خلفية الاضطرابات التي يسببها لعائلات الرهائن".
وكان نتنياهو أبدى استعداده لإبرام "صفقة جزئية" مع حماس لإعادة بعض الرهائن، بينما جدد موقفه بأن الحرب ستستمر بعد وقف إطلاق النار "لتحقيق هدف القضاء على حماس".
وقال نتنياهو، الأحد: "لست مستعدا للتخلي عن ذلك".
وواصل أيزنكوت القول إن تصريحات نتنياهو أضرت بأهداف إسرائيل، واتهمه بـ"الفشل" في تحقيق أهداف الحرب.