الحكومة اليمنية ترحّب بإعلان خارطة طريق لوضع حد للحرب في البلاد

وانتهت الهدنة في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، غير أنّ القتال لا يزال معلّقاً إلى حدّ كبير.

والسبت، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أنّ الجانبين التزما وقفا جديدا لإطلاق النار والانخراط في عملية سلام تقودها الأمم المتحدة كجزء من خريطة طريق لإنهاء الحرب.

وليل السبت، رحّبت وزارة الخارجية اليمنية ببيان المبعوث الأممي، معربة عن "شكرها للجهود كافة التي بذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان؛ للدفع قدما بالتسوية واستئناف العملية السياسية".

وأشار إلى أن الإعلان "يشكل إطارا للتقدم الذي تم إحرازه في المفاوضات خلال الأشهر الماضية".

وقال إنه يعطي مؤشرا على أن "الأمم المتحدة هي من يقود حاليا المفاوضات، مع اتّخاذ السعوديين خطوة للوراء لتمكين الأمم المتحدة من تولي أي اتفاقات سياسية مستقبلية".