هل كان الجيش الإسرائيلي على بُعد "مرمى حجر" من السنوار "حقاً"؟

على خلفية التقارير التي ظهرت في الأسابيع الأخيرة عن اختفاء زعيم حركة حماس في قطاع غزة، ذكرت تقارير أمنية إسرائيلية بأن هناك أدلة على أن القوات البرية كانت قريبة من يحيى السنوار.

ولدى إسرائيل أدلة على أن قوات الجيش الإسرائيلي كانت قريبة خلال المناورة الأخيرة في قطاع غزة من زعيم حماس يحيى السنوار، بحسب مصادر أمنية.

بالإضافة إلى ذلك، هناك تقديرات بأن السنوار كان في محيط المختطفين، في وقت قريب.

وأكد مسؤول إسرائيلي كبير أن معلومات وصلت إلى إسرائيل مفادها أن السنوار جدد في الأيام الأخيرة الاتصال بممثلي المنظمة في قطر وأرسل رسائل، فيما ذكر المسؤول بأنه لم يكن واضحًا متى تم إرسال الرسائل.

غير أن مصادر في الجهاز الأمني، بحسب تقرير لموقع "واللا" وصفت ذلك الأمر بأنه "بعيد المنال"، حيث أفادت المصادر بأن السنوار لم يتواصل مع "البيئة" منذ عدة أسابيع ولا حتى بعد اغتيال حسن نصر الله.

وقبل نحو أسبوع، وزع الجيش الإسرائيلي صورًا لرئيس الأركان، اللواء هرتسي هليفي، بعد الهجوم على ميناء اليمن، وفي الصور التي تم تداولها، لوحظ وضع علامة استفهام على صورة السنوار، ما يعني أن مصيره مجهول.

وجرى تعريف السنوار بأنه منفصل عن الواقع، ووفقًا لمصادر في الجهاز الأمني، فإنه لم يتواصل مع البيئة ولم يرسل رسائل خارج القطاع لعدة أسابيع.

وأشار وزير الدفاع يوآف غالانت، في تقييم عملياتي للوضع الحالي في محور نيتسر مع قائد القيادة الجنوبية، اللواء يارون فينكلمان: "هنا سنواصل الضغط على حماس وشلها".

وأضاف "سنصل إلى محمد السنوار وأيضًا إلى يحيى السنوار - إلى كل هؤلاء الإرهابيين، سوف نصل إلى أي شخص آخر من المهم أن ينظر إلى مروان عيسى، إلى محمد الضيف، هم أيضًا ظنوا أنهم محصنون، فهم ليسوا معنا اليوم، لقد ارتكبوا خطأهم، وسيرتكب خطأه أيضًا، وسنقوم بمهمتنا".

وفي شهر فبراير، كشف الجيش الإسرائيلي عن توثيق للسنوار أثناء الحرب وهو يسير مع عائلته في نفق في خان يونس، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري "تم الكشف عن عشرات الأمتار من الأنفاق".

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وكان ظهر مقطع فيديو للسنوار في النفق برفقة أبنائه وإحدى زوجاته بقيادة شقيقه، وهذه هي الطريقة التي هرب بها.

وقال هاغاري إنهم عازمون على القبض على السنوار، ووصلوا بالفعل إلى المجمع الذي كان يختبئ فيه.

وأضاف: "هذا الفيديو للسنوار هو نتيجة عملية المطاردة التي نقوم بها له .. لن تتوقف المطاردة حتى نلقي القبض عليه - حيًا أو ميتًا".

وتابع قائلًا: "نحن مصممون على القبض عليه وسيتم القبض عليه، وصلنا إلى المجمع الذي كان يختبئ فيه كبار مسؤولي حماس هم يختبئون في ظروف جيدة لديهم طعام ومشروبات فضلًا عن ثروة شخصية بملايين الشواقل نقدًا".