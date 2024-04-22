إطلاق 5 صواريخ من العراق صوب قاعدة أمريكية في سوريا
نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أمنيين عراقيين قولهما، إن خمسة صواريخ على الأقل أطلقت من بلدة زمار العراقية باتجاه قاعدة عسكرية أمريكية في شمال شرق سوريا الأحد.
وهذا أول هجوم على القوات الأمريكية منذ أوائل فبراير/شباط عندما أوقفت الميليشات المدعومة من إيران في العراق هجماتها على العسكريين الأمريكيين.
ويأتي ذلك، بعد إنهاء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، زيارة إلى واشنطن التقى خلالها الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وسبق أن تحدثت تقارير إعلامية، عن ربط هذه الميليشات استئناف عملياتها بنتائج زيارة السوداني.