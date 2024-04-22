إطلاق 5 صواريخ من العراق صوب قاعدة أمريكية في سوريا

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أمنيين عراقيين قولهما، إن خمسة صواريخ على الأقل أطلقت من بلدة زمار العراقية باتجاه قاعدة عسكرية أمريكية في شمال شرق سوريا الأحد.

وهذا أول هجوم على القوات الأمريكية منذ أوائل فبراير/شباط عندما أوقفت الميليشات المدعومة من إيران في العراق هجماتها على العسكريين الأمريكيين.