تقرير يكشف تفاصيل الهجوم على ميليشيا الحوثي

وكان سوناك قال إن سلاح الجو الملكي البريطاني نفذ "ضربات مستهدفة"، وإن سفن البحرية الملكية كانت مستعدة لمزيد من العمليات في المنطقة.

وأشارت "تلغراف" إلى أن الهدف المعلن لهجمات الحوثيين هو إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، لكنهم قد يستغلون الضربات التي تقودها الولايات المتحدة لتمكين موقفهم الدولي وجذب المزيد من الدعم لـ"قضيتهم" في العالم العربي.

وذكرت الصحيفة أن العملية العسكرية التي شنتها أمريكا وبريطانيا على ميليشيات الحوثي لم تكن مفاجئة، إذ تم إبلاغ الصحف البريطانية بالهجوم الوشيك قبل عدة ساعات من القيام به.

وفي المقابل، قال مسؤولون حوثيون إنهم سيردون على أي عمل عسكري بقوة مماثلة.