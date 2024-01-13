تقرير يكشف تفاصيل الهجوم على ميليشيا الحوثي
قال موقع "تلغراف" البريطاني إن تصريحات رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، التي تفيد بأن الهجمات التي شنتها أمريكا وبريطانيا على أهداف لميليشيا الحوثي في اليمن كانت "محدودة وضرورية ومتناسبة"، بعثت رسالة واضحة لقيادة الحوثيين أنها ستستمر بالضربات الجوية ما لم تتوقف الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وذكر الموقع البريطاني أن الضربات كانت جزءاً من عملية "حارس الازدهار" التي تقودها الولايات المتحدة، إذ استخدمت غواصة لإطلاق صواريخ توماهوك لشن ما لا يقل عن 27 هجومًا على السفن في مضيق باب المندب في البحر الأحمر، إضافة لحاملة الطائرات "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور" التي انطلقت منها الطائرات من قاعدة في الشرق الأوسط.
وكان سوناك قال إن سلاح الجو الملكي البريطاني نفذ "ضربات مستهدفة"، وإن سفن البحرية الملكية كانت مستعدة لمزيد من العمليات في المنطقة.
وأشارت "تلغراف" إلى أن الهدف المعلن لهجمات الحوثيين هو إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، لكنهم قد يستغلون الضربات التي تقودها الولايات المتحدة لتمكين موقفهم الدولي وجذب المزيد من الدعم لـ"قضيتهم" في العالم العربي.
وذكرت الصحيفة أن العملية العسكرية التي شنتها أمريكا وبريطانيا على ميليشيات الحوثي لم تكن مفاجئة، إذ تم إبلاغ الصحف البريطانية بالهجوم الوشيك قبل عدة ساعات من القيام به.
وفي المقابل، قال مسؤولون حوثيون إنهم سيردون على أي عمل عسكري بقوة مماثلة.