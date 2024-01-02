مقتل صالح العاروري واثنين من قادة القسام بغارة إسرائيلية في بيروت

أكدت حركة حماس مساء اليوم، مقتل القيادي في الحركة صالح العاروري، واثنين من قادة القسام، في قصف شنته مسيرة إسرائيلية استهدف مكتب حماس بالضاحية الجنوبية في بيروت.

وفي وقت سابق قالت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، إن مسيرة إسرائيلية استهدفت مكتب حماس الواقع في الضاحية الجنوبية في بيروت، ما تسبب بمقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين.

وصالح العاروري كان يشغل منصب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، كان معتقلا في السجون الإسرائيلية لمدة 15 عاما وتم الإفراج عنه ضمن صفقة "شاليط".

ويعرف عن العاروري بأنه عراب تسليح كتائب القسام، قبل الإفراج عنه وإبعاده، حيث استقر في لبنان، وهو متزوج ولديه ابنتين.