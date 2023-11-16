الجيش الإسرائيلي ينشر جرافات في مجمّع الشفاء بغزة

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي ردّاً على سؤال لوكالة فرانس برس إنّه ينفّذ حالياً عملية في المجمّع الطبّي. وقال مسؤول العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة الجنرال يارون فينكلمان عبر قناة تلغرام التابعة للجيش الإسرائيلي "ننفّذ الليلة عملية محدّدة الهدف في مستشفى الشفاء. ونواصل المضيّ قدماً".

ونفّذ الجيش عملية في المستشفى الأكبر في غزة الأربعاء قبل سحب جنوده ودبّاباته، ما أثار قلقاً وانتقادات دولية.

ووفق الأمم المتّحدة، يوجد في المجمّع الطبّي حوالى 2300 شخص بين مرضى ومقدّمي رعاية صحّية ونازحين.

وتأتي العملية الجديدة بعيد دعوة مجلس الأمن الدولي إلى "هدنات وممرات إنسانية" في قطاع غزة، في أول قرار له منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

ويتّهم الجيش الإسرائيلي حماس باستخدام مستشفى الشفاء قاعدة لإدارة عملياتها العسكرية، فيما تنفي الحركة ذلك.