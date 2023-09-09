الجزائر تفتح مجالها الجوي مع المغرب لإغاثة المنكوبين

أعلنت الجزائر، السبت، فتح مجالها الجوي أمام الرحلات المتجهة من وإلى المغرب، لنقل المساعدات والمصابين، جراء الزلزال الذي ضرب مدنا مغربية.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان، "قررت السلطات الجزائرية العليا فتح مجالها الجوي أمام الرحلات لنقل المساعدات الإنسانية والجرحى والمصابين".

وفي أيلول/سبتمبر من عام 2021، أعلنت الجزائر إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية بعد توتر العلاقات بين البلدين.

وأضاف البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية: "على إثر الزلزال العنيف الذي أصاب مناطق من المملكة المغربية، أبدت السلطات الجزائرية العليا، استعدادها التام لتقديم المساعدات الإنسانية ووضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية؛ تضامنًا مع الشعب المغربي الشقيق".

وأردف: "وذلك في حال طلب من المملكة المغربية".