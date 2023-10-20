قطر: استمرار الحوار مع حماس وإسرائيل لإطلاق الرهائن

وأكد أن إطلاق سراح الرهينتين الأمريكيتين، جوديث وناتالي رعنان، من غزة، جاء "بعد أيام عديدة من الاتصالات المستمرة" مع جميع الأطراف.

وقالت إسرائيل، في وقت سابق، إن حماس أطلقت سراح رهينتين اختُطفتا خلال الهجوم العنيف الذي شنته الحركة على بلدات في جنوب إسرائيل، في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وجاء في بيان نشره مكتب رئيس الوزراء نيابة عن المنسق الإسرائيلي المعني بالرهائن والمفقودين، غال هيرش، أن جوديث وناتالي رعنان في طريقهما إلى قاعدة عسكرية في وسط إسرائيل، بعد أن استقبلهما هيرش بالقرب من حدود غزة مع قوات من الجيش وقوات أمنية.

وأضاف البيان أنهما اختطفتا من تجمع "ناحل عوز" السكني القريب من سياج غزة.