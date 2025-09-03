الأمن السوري يعلن احباط تهريب شحنة أسلحة إلى مناطق "قسد" (صور)

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق أنها نفذت كميناً محكماً أسفر عن ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة، كانت معدّة للتهريب إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وتم خلال العملية إلقاء القبض على السائق المسؤول عن نقل الشحنة.

وبحسب "سانا"، تضمنت المضبوطات قواذف “RPG”، وأسلحة متوسطة وخفيفة، إضافة إلى كميات من الذخائر، كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل المركبة المستخدمة في التهريب.

وأشار البيان الأمني إلى أن الجهات المختصة باشرت تحقيقاتها الفورية لكشف جميع المتورطين في العملية، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في إطار جهود وزارة الداخلية لتعزيز الأمن الوطني ومنع تهريب الأسلحة التي تهدد السلامة العامة.

وختم البيان: "تؤكد هذه العملية جاهزية الأجهزة الأمنية في التصدي لمحاولات زعزعة الاستقرار، ومواصلة العمل لحماية المواطنين والحفاظ على سيادة الدولة".