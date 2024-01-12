العالم العربي
مقترح جديد لصفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن مقترح جديد لصفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، يشمل وقف إطلاق النار لثلاثة أشهر وسحب قوات الجيش الإسرائيلي من محاور التوغل في قطاع غزة.
وأوضحت الصحيفة، أن المقترح يشمل الإفراج عن آلاف المعتقلين الفلسطينيين وعودة النازحين إلى منازلهم في شمال القطاع، بالإضافة إلى إنشاء إدارة بتمويل دولي لإعادة إعمار غزة.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن قطر تجري مباحثات مع حركة حماس بهدف نقل أدوية ضرورية يحتاجها عدد من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.
وقالت مصادر رسمية للصحيفة، إن قطر تجري في المقابل مباحثات مع إسرائيل لزيادة كمية الأدوية التي تدخل إلى قطاع غزة خلال الحرب.