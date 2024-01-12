مقترح جديد لصفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن مقترح جديد لصفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، يشمل وقف إطلاق النار لثلاثة أشهر وسحب قوات الجيش الإسرائيلي من محاور التوغل في قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة، أن المقترح يشمل الإفراج عن آلاف المعتقلين الفلسطينيين وعودة النازحين إلى منازلهم في شمال القطاع، بالإضافة إلى إنشاء إدارة بتمويل دولي لإعادة إعمار غزة.