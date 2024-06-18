محللون: حل مجلس الحرب يشدد قبضة نتنياهو ويمنحه المزيد من الهيمنة

أكد محللون سياسيون أن حل مجلس الحرب الإسرائيلي سيمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المزيد من السلطة والهيمنة على قرار الحرب في غزة.

الخبير في الشأن السياسي الدولي الدكتور رائد نجم قال إن حل مجلس الحرب الإسرائيلي يعتبر مؤشرا على أن الحكومة غير قادرة على تعويض الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت اللذين غادرا المجلس، وهذا بحد ذاته يُضعف من مكانة المجلس في الشارع الإسرائيلي.

وأضاف نجم، في حديث لـ "إرم نيوز"، أن أحد أهم الأسباب التي دفعت نتنياهو لحل مجلس الحرب هو تقدم الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسائيل سموتريتش بطلب الانضمام للمجلس، بديلين عن غانتس وآيزنكوت.

وأوضح أن هذا الأمر كان سيدمغ المجلس بالتطرف، وربما يدفع الحكومة نحو قرارات أكثر تشددًا لن يُرحَّب بها أمريكياً ولا دولياً، وستجعل هذه الحكومة في محل مزيد من الضغط الدولي.

ولفت إلى أنه بالنظر إلى إعادة تشكيل المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت)، وهو البديل لمجلس الحرب الذي تم حله، ويضم وزير التخطيط الاستراتيجي هانيغبي، ومستشار الأمن القومي رون ديرمير، بالإضافة إلى غالانت، فإن ذلك يؤكد أن سياسة نتنياهو هي التي ستكون سائدة في المرحلة المقبلة من الحرب، وستعتمد بشكل أساس على إطالة عمر هذا الائتلاف وبالتالي عمر نتنياهو.