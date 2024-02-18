عزام الأحمد يكشف تفاصيل اجتماع مرتقب للفصائل الفلسطينية في موسكو

وأوضح الأحمد أن "جميع الفصائل الفلسطينية ستشارك في الاجتماع بما في ذلك حركتا حماس والجهاد الإسلامي"، لافتاً إلى أنه سيتركز على بحث أوضاع قطاع غزة.

وأوضح: "ليس مطروحاً على الطاولة قضايا المصالحة والانقسام، والمسؤولون الروس يركزون بشكل أساسي على العلاقات مع منظمة التحرير والتأكيد على أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

وأشار القيادي الفلسطيني إلى أن "الاجتماع سيكون في الإطار ذاته الخاص باجتماعات الفصائل السابقة في العاصمة الروسية"، معبراً عن أمله أن تكون مخرجات الاجتماع مجدية وتصب في مصلحة الفلسطينيين.

الخلافات الداخلية

ومن المقرر أن يترأس القيادي الفلسطيني وفد حركة فتح لموسكو، فيما لم تعلن أي من الفصائل الفلسطينية تسلمها الدعوة ومشاركتها في الاجتماع حتى اللحظة.

وفي وقت سابق، كشف مصدر فلسطيني مطلع لـ"إرم نيوز"، "أن اجتماعاً سيعقد في 29 شباط/ فبراير المقبل، بالعاصمة الروسية موسكو، يجمع الفصائل الفلسطينية كافة لإنهاء خلافاتها الداخلية".

وأوضح المصدر الفلسطيني، أن "الدعوات وصلت لجميع الفصائل بهذا الشأن، وأن أغلبها أكدت نيتها حضور الاجتماع".