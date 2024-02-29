بايدن يتابع حادثة المساعدات في غزة والأمم المتحدة في صدمة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس، إن الولايات المتحدة تتحقق من تقارير عن إطلاق إسرائيل النار على أشخاص ينتظرون مساعدات غذائية في غزة.

وأكد بايدن أن الولايات المتحدة تتحقق من "الروايتين المتضاربتين" عن إطلاق نار وقع عند نقطة توزيع مساعدات في غزة، مضيفاً أن من شأن ما حصل أن يعقد مفاوضات وقف إطلاق النار.

وقال بايدن للصحفيين لدى سؤاله عن الحادثة، التي قالت وزارة الصحة التابعة لحماس إنها أسفرت عن مقتل 104 أشخاص برصاص القوات الإسرائيلية: "نتحقق من الأمر حالياً. هناك روايتان متضاربتان عمّا حدث ولا جواب لدي حتى اللحظة".

ولدى سؤاله عمّا إن كان يعتقد بأنها ستعقد المفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، رد بايدن بالقول: "أعرف أنها ستتسبب بذلك".

من جهته، قال مارتن غريفيث منسق الإغاثة بالأمم المتحدة اليوم الخميس، إنه مصدوم من الأنباء عن مقتل وإصابة أشخاص أثناء نقل إمدادات المساعدات غربي مدينة غزة.

من جهتها، نقلت شبكة CNN الأمريكية عن مصادر دبلوماسية قولها إن واقعة المساعدات جعلت المسؤولين الأمريكيين يشعرون بمزيد من الضغط للتوصل لوقف إطلاق نار في غزة.

وكتب جريفيث في منشور على منصة "إكس": "حتى بعد ما يقرب من 5 أشهر من الأعمال القتالية الوحشية، لا تزال غزة لديها القدرة على صدمتنا".

وأضاف: "مصدوم من التقارير التي تفيد بمقتل وإصابة المئات أثناء نقل إمدادات المساعدات غربي مدينة غزة اليوم".

وقالت مصادر دبلوماسية إن مجلس الأمن الدولي سيعقد اليوم مشاورات مغلقة بشأن الأوضاع في غزة.