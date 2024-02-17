40 قتيلاً وعشرات الجرحى بغارات إسرائيلية وسط قطاع غزة (صور)

أوقعت غارات إسرائيلية عنيفة، استهدفت منازل مأهولة بالسكان المدنيين، في مناطق متفرقة وسط قطاع غزة، إلى مقتل 40 فلسطينياً على الأقل وإصابة العشرات بجروح متفاوتة.

وكثّف الطيران الحربي الإسرائيلي قصفه لمنازل الفلسطينيين في مدن المحافظة الوسطى، إلى جانب قصف المخيم الجديد في النصيرات، ما أوقع عدداً كبيراً من القتلى والمصابين.

وذكر مراسل "إرم نيوز" أن أعداداً كبيرة من الضحايا والمصابين، وصلت إلى مستشفى "شهداء الأقصى"، بعد تنفيذ الغارات الإسرائيلية.

بالتزامن مع ذلك، شنت المقاتلات الإسرائيلية غارة جوية على شارع السكة في مدينة "بيت حانون" شمالي قطاع غزة، ما أوقع عدداً من الضحايا والمصابين.