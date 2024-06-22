مقتل إسرائيلي بالرصاص في قلقيلية شمالي الضفة
أفاد الجيش الإسرائيلي بأن مدنيًا إسرائيليًا قُتل بالرصاص في بلدة قلقيلية الفلسطينية شمالي الضفة الغربية اليوم السبت، بحسب وكالة "رويترز".
وأضاف الجيش أن القوات وصلت إلى المنطقة بعد وقت قصير من الواقعة وتحقق مما حدث.
وذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية، أن الرجل قُتل بالرصاص بعد أن قاد سيارته إلى قلقيلية.
وأضافت أن سيارته أُضرمت فيها النيران في وقت لاحق.
وكانت أعمال العنف تتزايد فعلًا في الضفة الغربية قبل اندلاع الحرب في غزة عقب الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول على جنوب إسرائيل.
ولكن زادت حدة العنف مع تكثيف الجيش الإسرائيلي للمداهمات، فضلًا عن أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون والهجمات التي يشنها الفلسطينيون في الشوارع.
وقالت الشرطة الإسرائيلية أمس الجمعة، إن قواتها قتلت بالرصاص مسلحَين فلسطينيين اثنين في تبادل لإطلاق النار خلال مداهمة في الضفة الغربية المحتلة.