مقتل إسرائيلي بالرصاص في قلقيلية شمالي الضفة

وكانت أعمال العنف تتزايد فعلًا في الضفة الغربية قبل اندلاع الحرب في غزة عقب الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول على جنوب إسرائيل.

ولكن زادت حدة العنف مع تكثيف الجيش الإسرائيلي للمداهمات، فضلًا عن أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون والهجمات التي يشنها الفلسطينيون في الشوارع.

وقالت الشرطة الإسرائيلية أمس الجمعة، إن قواتها قتلت بالرصاص مسلحَين فلسطينيين اثنين في تبادل لإطلاق النار خلال مداهمة في الضفة الغربية المحتلة.