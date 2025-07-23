البرازيل ستنضم لقضية اتهام إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة

قال مصدر مطلع لرويترز اليوم الأربعاء إن البرازيل ستنضم إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية على إسرائيل بسبب تصرفاتها في قطاع غزة.

وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت العريضة ضد إسرائيل، والتي ستُنظر فيها، عام 2024 بعد حرب غزة، متهمةً إياها بارتكاب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في القطاع.

وإضافة إلى البرازيل الآن، انضمت إلى جنوب أفريقيا في الدعوى دول عدة بينها كولومبيا وليبيا والمكسيك وإسبانيا وتركيا.