دعوات لإعلانها "منكوبة".. كيف استفاقت السويداء بعد انقشاع دخان المعارك؟

طالب ناشطون وقادة رأي في مدينة السويداء بضرورة إعلانها "مدينة منكوبة" عقب أربعة أيام من المعارك التي حولت شوارع المدينة إلى ساحة حرب، قبل أن يصدر الأمر بانسحاب القوات الحكومية السورية والفصائل المتحالفة معها، إثر تفاهم بوساطة أمريكية.

وقالت مصادر إعلامية وأهلية في السويداء لـ "إرم نيوز" إنه لا بد من إعلان السويداء منطقة منكوبة؛ لأن "حجم الكارثة يفوق الوصف". وأشارت إلى أن الجثث تتناثر في الشوارع، وداخل السيارات، وفي البيوت، فيما ما زال هناك الكثير من المفقودين بمن فيهم الشيوخ، والنساء والأطفال.

وأضافت المصادر أن المشفى الوطني في المحافظة، وهو المشفى الرئيس، تم قصفه بالدبابات و هو خارج الخدمة ، وفيه أكثر من 100 جثة، والعشرات من أفراد الكادر الطبي والمرضى في حالة يرثى لها.

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وتفيد المصادر بأن "المحال التجارية شبه فارغة بعد حصار شامل منذ أربعة أيام، ومحطات الوقود أقفلت أبوابها، الكهرباء مقطوعة، والبنية التحتية تعرضت للتخريب والتدمير شبه التام، آبار مياه الشرب خرجت من الخدمة بعد سرقة معداتها من قبل القوات المهاجمة، في منطقة تشهد بالأصل أزمة مياه خانقة".

وذكرت المصادر أن آلاف البيوت في المدينة وقراها الغربية والشمالية تعرضت للنهب، والحرق، وأيضا مئات السيارات المسروقة. وأشارت إلى وجود آلاف السكان في مراكز إيواء، في المضافات والمقامات الدينية والكثير منهم بحاجة لمساعدات طارئة. وخلصت المصادر إلى أنه "لا يمكن وصف الكارثة التي حلّت بمحافظة السويداء جرّاء هذا الهجوم الفظيع".

120 ألف نازح

وكانت المدينة، طيلة الأيام الأربعة الماضية، شبه خالية من سكانها، في ظل غياب كلي لأبرز الخدمات المساعدة على الحياة. وذكرت مصادر إعلامية لـ "إرم نيوز" أن المدينة كانت طيلة أيام المعارك خالية من النساء والأطفال تقريبا، فيما بقي فيها الشباب والرجال القادرين على حمل السلاح والدفاع عنها ضد القوات الحكومية والفصائل المتحالفة معها.

وقدّرت مصادر إعلامية عدد النازحين من المدينة بأكثر من 120 ألف شخص، حيث تركز نزوح غالبية السكان باتجاه القرى الشمالية الشرقية للمحافظة التي تمتد على مساحة 6550 كم، وترتبط بحدود كبيرة مع الأردن من الجنوب الشرقي ودرعا في الغرب وريف دمشق شمالا.

وتقول المصادر إن أهالي السويداء كانوا يعيشون على ما يخزنونه من مياه في خزاناتهم، كما أن بعض الصهاريج تقوم بسحب المياه من بعض الآبار الموجودة في المدينة وتزويد المشافي فيها .

ولفتت المصادر إلى أن قطع طريق دمشق السويداء منع تدفق السلع الغذائية من العاصمة، وكل أنواع الإمدادات الأخرى، وأشارت إلى أن هذا الطريق الذي يعتبر الشريان المغذي للمدينة قُطع منذ 5 أيام، عقب حادثة الاعتداء التي تعرض لها الشاب فضل الله دوارة والتي أدت إلى اشتعال الأحداث الحالية.

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قناصون فوق الأبنية

تلفت المصادر إلى أن الأخطر من كل ذلك الآن، هو أن بعض المسلحين التابعين للفصائل المسلحة ما زالوا في المدينة ويرفضون الانسحاب رغم صدور الأوامر بترك المدينة لقوات الأمن الداخلي من أبناء المدينة.

وكشفت المصادر عن وجود قناصة على أسطح بعض الأبنية والمنازل، يقومون باستهداف أي هدف متحرك، مع تحذيرات مستمرة للمدنيين الموجودين أو العائدين بعدم الخروج من منازلهم، إلا بعد أن تقوم القوات المحلية بتمشيط الشوارع .

وبحسب المصادر، تم الإبلاغ بعد الإعلان عن انسحاب قوات الجيش والفصائل من المدينة، عن سقوط أكثر من قتيل بفعل رصاص القنص.

ولم يتضح حتى الآن العدد النهائي لقتلى معارك الأيام الأربعة، مع توقعات بوجود المئات من القتلى، وأنباء عن العشرات من المخطوفين والمفقودين الذين تعج صفحات وسائل التواصل الاجتماعي بالإبلاغ عنهم.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن حصيلة أولية، تزيد على 350 شخصا، قُتلوا منذ اندلاع أعمال العنف في محافظة السويداء في جنوب سوريا صباح الأحد ما بين مدنيين وعسكريين.





