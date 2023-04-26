كيف ينظر السوريون لعودة بلادهم إلى جامعة الدول العربية؟

وقال مواطن سوري يدعى أبو شادي، وهو خياط يبلغ من العمر 49 عامًا، في دمشق، إنه يأمل أن يؤدي إصلاح العلاقات بين سوريا والسعودية إلى تحسين الاقتصاد، وبدء إعادة الإعمار في البلد الذي مزقته الحرب.

وأضاف: "لقد سئمنا الحروب، لقد عانينا منذ 12 عامًا.. إن شاء الله ستتحسن العلاقات ليس فقط مع المملكة العربية السعودية ولكن مع جميع دول الخليج. وسيكون هناك مزيد من الحركة والمزيد من الأمن وسيكون كل شيء أفضل إن شاء الله ".

وفي شمال غرب البلاد الذي تسيطر عليه المعارضة، قال خالد الخطيب، 27 عامًا، وهو عامل في منظمة غير حكومية، إنه يخشى بشكل متزايد أن تستعيد الحكومة سيطرتها على ما تبقى من أراضي المعارضة.