قبيل "قمة باريس 2".. إسرائيل تنتظر "إشارة ذهبية" من حماس
قالت قناة "الأخبار 12" العبرية نقلا عن مصادر إسرائيلية، إنه "لو أبدت حركة حماس موافقتها على تخفيف شروط الهدنة، فإن القمة الثانية المرتقب عقدها في باريس، ستتم خلال الساعات الـ24 المقبلة"، مشيرة إلى أن إسرائيل لا تزال تنتظر "إشارة ذهبية" من حماس.
وأشارت القناة اليوم الخميس، إلى أن التقديرات السائدة في الوقت الراهن هي أن القمة ستُعقد على أساس أن الفجوة الكبيرة بين الطرفين تضيق، في حين نقلت عن مصادر إسرائيلية لم تكشف هويتها، أن هناك انطباعا بأن الأمر ممكن.
ووفق القناة، فإن جميع أطراف الصفقة، على دراية بأن جدول الأعمال ضيق، لا سيما مع قرب شهر رمضان، مشيرة إلى أن عضو مجلس الحرب الوزير بيني غانتس، كان أكد أنه في حال عدم التوصل إلى تسوية، سوف تواصل إسرائيل العمل العسكري خلال رمضان أيضًا.
وأردفت أن غانتس على علم بأن كل الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة ومصر وقطر وحماس وإسرائيل، يرون بأن ثمة فرصة، وأن هناك التقاءً بين مصالح كل هذه الأطراف، ومن ثم تزداد فرص إبرام صفقة.
التهدئة قبل شهر رمضان
وكشف غانتس، الأربعاء، أن اتصالات متقدمة تجري استعدادًا لقمة "باريس 2"، وقالت القناة إن القمة ستُعقد بمشاركة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ورئيس الوزراء القطري ورئيس الموساد ومدير المخابرات العامة المصرية، ويفترض أن تنعقد الجمعة.
ونوهت إلى أن من مصلحة إسرائيل تهدئة الأجواء قبل رمضان، حيث تفضل تل أبيب الامتناع عن التصعيد خلال هذا الشهر، فيما تخشى حماس من عملية رفح، حيث ستدخل قوات برية كبيرة من الجيش الإسرائيلي للمدينة، وسط أنباء عن فرار عناصر كثيرة من حماس منها، بحسب ما أوردت القناة الإسرائيلية.
وكانت القناة قد نقلت عن مصادر إسرائيلية في وقت سابق، أن حماس تتمسك بموقفها بشأن الصفقة، وأن الاتصال بزعيمها في غزة يحيى السنوار "بات أشبه بعبور البحر الأحمر"، على حد وصفها.
ومع ذلك، قالت إن هناك وزراء بالحكومة لديهم قناعة بأن هناك تقدما ما، وأن هناك إشارات على إمكانية إبرام صفقة.
وعلى الرغم من ذلك، قلَّل ميخائيل ميلشتاين، الخبير في الشأن الفلسطيني بمركز ديان التابع لجامعة تل أبيب، في حديثه لصحيفة "معاريف" اليوم الخميس، من إمكانية أن يخفف السنوار من شروطه.
ورأى أن ما سيُحرك السنوار هو حدوث إضرابات في الشارع الغزِّي ضده، وذكر أنه يرى بوادر استياء ضد حماس في غزة، وأن الأمر والوحيد الذي يقلق السنوار هو تغير نظرة الشارع الفلسطيني إليه، بحسب قوله.
وقال ميلشتاين: "حقيقة لا يوجد ربيع فلسطيني حاليًا ضد حماس، ولكن هناك عدم ارتياح بالشارع"، متوقعًا أن تتراجع الحركة عن شروطها المشددة لو حدث زخم في الشارع الفلسطيني ضدها.