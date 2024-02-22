قبيل "قمة باريس 2".. إسرائيل تنتظر "إشارة ذهبية" من حماس

قالت قناة "الأخبار 12" العبرية نقلا عن مصادر إسرائيلية، إنه "لو أبدت حركة حماس موافقتها على تخفيف شروط الهدنة، فإن القمة الثانية المرتقب عقدها في باريس، ستتم خلال الساعات الـ24 المقبلة"، مشيرة إلى أن إسرائيل لا تزال تنتظر "إشارة ذهبية" من حماس.

وأشارت القناة اليوم الخميس، إلى أن التقديرات السائدة في الوقت الراهن هي أن القمة ستُعقد على أساس أن الفجوة الكبيرة بين الطرفين تضيق، في حين نقلت عن مصادر إسرائيلية لم تكشف هويتها، أن هناك انطباعا بأن الأمر ممكن.

ووفق القناة، فإن جميع أطراف الصفقة، على دراية بأن جدول الأعمال ضيق، لا سيما مع قرب شهر رمضان، مشيرة إلى أن عضو مجلس الحرب الوزير بيني غانتس، كان أكد أنه في حال عدم التوصل إلى تسوية، سوف تواصل إسرائيل العمل العسكري خلال رمضان أيضًا.

وأردفت أن غانتس على علم بأن كل الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة ومصر وقطر وحماس وإسرائيل، يرون بأن ثمة فرصة، وأن هناك التقاءً بين مصالح كل هذه الأطراف، ومن ثم تزداد فرص إبرام صفقة.