هذا ما كشفه تقرير بريطاني حول معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل

استعرض تقرير لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، حجم المعاناة والألم الذي يتعرض إليه المعتقلون الفلسطينيون، إذ يحتجز أغلبهم إداريًا في السجون الإسرائيلية دون تهمة بانتهاك صريح للقانون الدولي.

وبحسب التقرير، "تضع الحكومة الإسرائيلية غالبًا الفلسطينيين رهن الاعتقال الإداري، وهو ما يعني احتجازه دون تهمة أو محاكمة، ومنعه من الوصول إلى الأدلة ضده، وربما إلى أجل غير مسمى. وهي ممارسة أدانها خبراء الأمم المتحدة ووصفوها بأنها غير قانونية؛ لأنها قد ترقى إلى مستوى الاحتجاز التعسفي".

وفي حين أدعت إسرائيل أن "الاعتقال الإداري هو أداة رئيسة في جهودها لمكافحة الإرهاب ويسمح للحكومة باحتجاز المشتبه بهم دون الكشف عن معلومات استخباراتية حساسة"، إلا أن ما يجري على الأرض مختلف تمامًا، فمعظم المعتقلين أطفال ونساء ويمتد احتجازهم أحيانًا لأشهر وسنوات، وتم احتجاز إحدى الحالات إداريًا لمدة 8 سنوات وفق مؤسسة الضمير الحقوقية الفلسطينية.

وأشار التقرير، إلى أدلة متزايدة توثق بعض مظاهر التعذيب في السجون الإسرائيلية، حيث يتم تجريد المعتقلين من ملابسهم وضربهم وإذلالهم، بحسب منظمة العفو الدولية.

وقالت مؤسسة الضمير، إنها وثقت ارتفاعًا في حالات الضرب الوحشي، والتهديد بالقتل والاغتصاب، واستخدام الكلاب البوليسية، وتدمير المنازل الذي يرافق عمليات الاعتقال.