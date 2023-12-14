نحو نصف القنابل التي قصفت بها إسرائيل غزة "غبية"

ذكر تقييم جديد للاستخبارات الأمريكية، أن نحو نصف القنابل التي قصفت بها إسرائيل غزة من نوع جو-أرض كانت قنابل غير موجهة تعرف باسم "القنابل الغبية"، قد تسبب سقوط أعداد كبيرة من الضحايا في المناطق المكتظة بالسكان.

وقالت مصادر لشبكة تلفزيون "سي إن إن" الإخبارية، اليوم الخميس، إن نحو 40 إلى 45% من القنابل البالغ عددها 29 ألف قنبلة، التي استخدمتها إسرائيل منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، هي قنابل غير موجهة، فيما كانت البقية ذخائر موجهة بدقة.

وأشارت الشبكة، بحسب التقييم، إلى أن القنابل غير الموجهة أقل دقة بالوصول إلى أهدافها؛ ما يشكل تهديدًا أكبر على المدنيين خاصة مكان مثل قطاع غزة المكتظ بالسكان؛ ما قد يساعد على ارتفاع أعداد القتلى بين المدنيين.

وقد أدى القصف الإسرائيلي على غزة، المتزامن مع هجوم بري، إلى تدمير جزء كبير من القطاع، وتردي الأوضاع الإنسانية ومقتل أكثر من 18,500 فلسطيني، وتشريد ونزوح أكثر من 1.5 مليون فلسطيني بعد تدمير منازلهم.

المصدر: شبكة تلفزيون "سي إن إن" الإخبارية